В Хабаровске утром 30 октября закроют участок улицы Суворова

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, автомобильное движение временно прекратят на участке Суворова от проспекта 60-летия Октября до улицы Сидоренко. Ограничение будет действовать с 10:30 до 11:30.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в рамках разработанной программы «Комплексного транспортного развития Хабаровской городской агломерации» муниципалитет получил больше миллиарда рублей. Благодаря этому сделали капитальный ремонт на участке улицы Краснореченской, привели в порядок трассы на Автономной, а также Сидоренко и Суворова. Эти улицы попали в проект «Безопасные дороги» и получили финансирование из федерального бюджета, поскольку связывают город с площадками ТОСЭР. На других магистралях заменили асфальтобетонное покрытие. Всего в этом сезоне в Хабаровске стали соответствовать всем нормативам 37 километров дорог.