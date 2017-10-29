В Хабаровске утром 30 октября закроют участок улицы Суворова
Движение по дороге ограничат
Движение по дороге ограничат
В дальневосточной столице в понедельник утром, 30 октября, пройдёт церемония сдачи участка улицы Суворова после капитального ремонта.
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РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в рамках разработанной программы «Комплексного транспортного развития Хабаровской городской агломерации» муниципалитет получил больше миллиарда рублей. Благодаря этому сделали капитальный ремонт на участке улицы Краснореченской, привели в порядок трассы на Автономной, а также Сидоренко и Суворова. Эти улицы попали в проект «Безопасные дороги» и получили финансирование из федерального бюджета, поскольку связывают город с площадками ТОСЭР. На других магистралях заменили асфальтобетонное покрытие. Всего в этом сезоне в Хабаровске стали соответствовать всем нормативам 37 километров дорог.
В следующем году дорожники займутся реконструкцией Тихоокеанской. По проекту магистраль станет шестиполосной, на ней появятся подземный и наземный пешеходные переходы.