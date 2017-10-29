В Крыму придумали метод ранней диагностики рака

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заведующий кафедрой биохимии вуза, доктор биологических наук, профессор Константин Ефетов.

Как он пояснил, особенность онкозаболевания состоит в том, что его можно полностью вылечить на ранних стадиях, однако это очень трудно диагностировать. Поэтому часто врачи сталкиваются с пациентами, у которых неоперабельные формы рака. Сейчас для диагностики каждой разновидности этой болезни нужен свой способ исследования. Метод, который придумали в Крыму, упростит эту задачу.

«Мы обнаружили, что главные молекулы системы иммунитета — антитела. Если в организме поселилась злокачественная опухоль, они меняют свои свойства. И эти свойства можно выявить только очень чувствительными методами. Мы используем ультрафиолетовую спектрофотометрию, различные другие воздействия. Если эти исследования будут поддержаны, то такой простой анализ крови может при профилактических осмотрах выявить группу риска, которую далее врачи дообследуют, и таким образом можно диагностировать более ранние стадии рака, а как следствие, вылечить большее количество больных», — рассказал специалист.

По его словам, чтобы метод можно было применять на практике, необходимо провести клинические исследования с созданием специальной лаборатории и решить вопросы с документацией. На это необходимы деньги, которых у крымских ученых пока нет.