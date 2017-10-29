Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Назван лучший способ мыть фрукты
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
СМИ: украинцам предрекли судьбу американских индейцев
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12:48 (мск), источник: Kazinform

Как справиться с осенней хандрой, рассказал психолог из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Об осенней хандре и депрессии, о методах борьбы с ними корреспондент МИА «Казинформ» разговаривал с петропавловским психологом Дмитрием Агаповым.

Психолог подчеркнул, что нужно различать пониженное настроение и клиническую депрессию. По его словам, осенняя хандра, меланхолия, сплин — это все пониженное настроение. Депрессия же — длительное угнетенное состояние, ощущение безнадежности, бесперспективности.

«Человек не может его скорректировать в течение двух и более недель. Замедляются когнитивные процессы, возникает апатия. Помочь в данном случае можно только обращением к психиатру. Корректируется депрессия медикаментозно. Если она психогенная, то тогда подключается психолог», — пояснил Дмитрий Агапов.

Возникли негативные мысли, снизилась активность, появилось чувство напряженности, раздраженности, усталости — все это говорит о наступившей хандре.

В этом случае поможет качественный отдых. Желательно проводить его вне дома, сменить обстановку. Тем, у кого нет возможности взять отпуск и уехать, психолог дает несколько советов.

Первый совет — высыпаться. Причем спать нужно ложиться в одно и то же время до 24.00. Дмитрий Агапов говорит, что каждый час сна до двенадцати по качеству соответствует двум часам после двенадцати. Спать нужно не менее 7−8 часов. Сон должен быть качественным.

«Первые 20 минут сон поверхностный, затем наступают фазы глубокого и быстрого сна. В первой фазе мы двигаемся, глазные яблоки вращаются, мозг активно работает, снятся сны. Психика перерабатывает дневные впечатления. В глубоком сне человек лежит неподвижно, дыхание более глубокое, сердцебиение спокойное, активность головного мозга минимальна. Это состояние, когда мозг действительно отдыхает. Все пережитые за день эмоции перерабатываются во сне. Если этих переживаний много, время быстрого сна удлиняется, за счет чего сокращается время глубокого сна и человек полноценно не высыпается», — рассказал Дмитрий Агапов.

Все эмоции необходимо переработать до сна. Это можно сделать с помощью осознанных медитаций, трансовых сеансов или метода «ключ». По словам психолога, последнее упражнение выполняется очень просто.

«Нужно встать и совершать руками однообразные движения, раскручивая их вправо-влево. Через пару минут возникнет ощущение, что тело раскачивается самостоятельно. В этом автодвижении следует побыть еще минут 15. Эффект упражнения в том, что возникнет ощущение пустоты в голове. После чего сразу ложитесь спать», — советует психолог.

Важен и дневной сон. Но есть определенные правила, которые нужно строго соблюдать. Дневной сон не должен превышать 20 минут. По их истечении наступит фаза глубокого сна. Выйти из него сложнее, придется дольше приходить в норму, поскольку нервная система будет заторможена.

Желательно осенью снижать нагрузку. Если это невозможно, то нужно поддерживать работоспособность и постоянно мониторить свое состояние.

«В течение дня задавайте себе вопрос: как я себя сейчас чувствую. Когда мы себя загоняем, забываем о напряжении. Этот вопрос же позволяет войти в состояние осознанности. Например, проверьте, насколько удобна поза, в которой вы сидите. Что можно сделать, чтобы было удобнее. Даже минимальные изменения позволят снизить напряженность. У нас три уровня: мысли, эмоции и телесные ощущения», — отметил психолог.

На этой модели Дмитрий Агапов объясняет, как развивается депрессия. Начинается она с простой мысли, например, о том, что за окном холодно. Следом — эмоция печали об утраченном лете. Она проецируется на телесные ощущения — что-то в груди сжалось. И снова мысль — дышать неудобно, за ней тревога и снова неприятные телесные ощущения. Недели за две человек может довести себя до настоящей депрессии.

От негативных мыслей надо отвлекаться. Помочь может опять же осознанная медитация. Самый простой способ — следить за дыханием. Можно использовать и шоколадную медитацию.

«Возьмите кусочек шоколада. Посмотрите на него: какой он формы, цвета — подержите в руках, понюхайте, положите в рот. Ощупайте его языком. Только после того, как вы прочувствуете его вкус, его можно проглотить. Затем ощутить послевкусие. Уверяю, такого шоколада вы никогда не пробовали. Отключать мысли, возвращать ясное сознание можно в течение дня. И уже из спокойного состояния посмотреть на проблемы, которые вы решаете прямо сейчас», — советует психолог.

Особенность состояния человека окрашивает восприятие. Дмитрий Агапов сравнил депрессию с темными очками, которые человек надел и не может снять.

Депрессия часто случается на фоне стресса. Его провоцирует все непривычное для обычного образа жизни человека.

«Стресс тоже нужно различать. Есть эустресс — полезный стресс, направленный на преодоление каких-либо изменений, и дистресс — чрезмерное напряжение организма или психики, которое приводит к нарушениям. Теория поисковой активности говорит, что до тех пор, пока человек ищет выход из ситуации, он в состоянии эустресса. Как только он перестал бороться, наступает дистресс. Поэтому пока не закончена проблемная ситуация, нужно искать из нее выходы», — сказал Дмитрий Агапов.

Еще один фактор, провоцирующий дистресс — психическое травмирование. Психолог утверждает, что у любого человека есть от 5 до 10 психотравм. Дистресс возникает, когда человек попадает в схожую ситуацию, в которой он был раньше и получил сильное неприятное впечатление и не переработал эти эмоции. Причем они могут быть испытаны и 10, и 20 лет назад. Даже ссора родителей может оставить неприятное впечатление на всю жизнь. В этом случае требуется помощь психолога.

«Смысл не в том, чтобы в жизни не было стрессов. Они полезны. Они мобилизуют наши силы, активизируют на адаптацию и так далее. Главное, как мы это проходим», — уверен Дмитрий Агапов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медики рассказали, когда выпишут выпавшего с третьего этажа ТРЦ в Алматы ребенка
Я до сих пор не очень понимаю, что такое криптовалюты - глава Нацбанка
Около Шпицбергена нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8
В НАТО предупредили европейцев об угрозе северокорейских ракет
Правительство Испании предложило Пучдемону участвовать в выборах
Минобороны показало возможности истребителя Су-30СМ
Совфед прокомментировал слова Волкера о миротворцах в Донбассе
КНДР провела массовые тренировочные эвакуации населения
СМИ узнали о требовании Трампа ускорить публикацию писем Клинтон
Спорт
Новая катастрофа Погорилой. Анна теряет надежду на Олимпиаду? Канадский этап "Гран-при" завершился для призера чемпионата мира Анны Погорилой неудачей в произвольной программе
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь