На Румынию надвигаются снегопады и шквалистый ветер
В горах Румынии ожидаются снегопады и шквалистый ветер. Там объявили жёлтый код в связи с непогодой.
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В горах Румынии ожидаются снегопады и шквалистый ветер. Там объявили жёлтый код в связи с непогодой.
Предупреждение действительно до завтрашнего вечера. Сильный ветер, низкие температуры и смешанные осадки возможны и на остальной территории страны.
Скорость ветра в горах может превысить 90 километров в час. Не исключены снежные заносы. Местами выпадет мокрый снег, а в западных областях Румынии возможны дожди.