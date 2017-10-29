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12:25 (мск), источник: Publika.md

На Румынию надвигаются снегопады и шквалистый ветер

В горах Румынии ожидаются снегопады и шквалистый ветер. Там объявили жёлтый код в связи с непогодой.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 753 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Publika.md

Предупреждение действительно до завтрашнего вечера. Сильный ветер, низкие температуры и смешанные осадки возможны и на остальной территории страны.

Скорость ветра в горах может превысить 90 километров в час. Не исключены снежные заносы. Местами выпадет мокрый снег, а в западных областях Румынии возможны дожди.

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