На Румынию надвигаются снегопады и шквалистый ветер

Предупреждение действительно до завтрашнего вечера. Сильный ветер, низкие температуры и смешанные осадки возможны и на остальной территории страны.



Скорость ветра в горах может превысить 90 километров в час. Не исключены снежные заносы. Местами выпадет мокрый снег, а в западных областях Румынии возможны дожди.