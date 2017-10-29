Тишь да гладь установятся в Хабаровске на предстоящей рабочей неделе
Чуть более свежо и ветрено в городе будет только в начале трудовых будней.
Чуть более свежо и ветрено в городе будет только в начале трудовых будней.
Хабаровск, 29 октября, AmurMedia.
Ровная и довольно комфортная погода ждет хабаровчан на грядущей рабочей неделе. Чуть более прохладными и ветреными будут только начало и конец трудовой пятидневки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
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Во вторник довольно ветрено только с утра: в это время в городе будет хозяйничать визитер с
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Под занавес рабочей недели, в пятницу, погода будет