Тишь да гладь установятся в Хабаровске на предстоящей рабочей неделе

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 октября, AmurMedia.

Ровная и довольно комфортная погода ждет хабаровчан на грядущей рабочей неделе. Чуть более прохладными и ветреными будут только начало и конец трудовой пятидневки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Предстоящий понедельник обещает быть вполне комфортным. Усугубить ситуацию может разве что ощутимый северо-западный ветер силой 9−14 м/с. В течение дня он сменит свое направление на западное, но слабее от этого не станет. В ночь с 29 на 30 октября столбик термометра установится в пределах −3…−5°C, днем воздух прогреется до +2…+4°C.

Во вторник довольно ветрено только с утра: в это время в городе будет хозяйничать визитер с юго-запада силой 8−13 м/с. Позже ветер стихнет до 4−9 м/с. Ночная температура составит порядка −5…−7°C. Днем воздух прогреется до +6…+8°C, без осадков.

В среду с утра без существенных осадков. Температура в темное время суток составит −2…−4°C, в светлое — порядка +4…+6°C. В течение всего дня будет дуть юго-западный ветер силой 5−10 м/с.

Погода в четверг будет также довольно комфортной. Температура ночью −4…−6°C, днем около +2…+4°C. Ветер, как и в среду, юго-западного направления, силой 5−10 м/с.