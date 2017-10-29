В столичных ночных клубах отметили Хэллоуин

«Три часа наряжалась. Это сделала сама, костюм купила. На самом деле это скелет, макияж в том же стиле».



«В этом году я — паучиха. Костюм стоил примерно 200 леев».



«Минут сорок красилась. Макияж мне сделал специалист. Я — маленькая Панда».



Администраторы клубов создали особую атмосферу праздника, декорации заказывали за рубежом.



«Растянули паутину, тыквы во всех углах — так мы создали отличную атмосферу. Я переоделся в Варвара. С каждым годом все больше людей приходят в костюмах», — рассказал администратор клуб Драгостин Пэдурару.



В столичных заведениях Хэллоуин будут праздновать до 31 октября.