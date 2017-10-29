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12:28 (мск), источник: Publika.md

В столичных ночных клубах отметили Хэллоуин

В клубах накануне вечером отмечали Хэллоуин. Молодые люди тщательно готовились к празднику.

Источник: Publika.md

«Три часа наряжалась. Это сделала сама, костюм купила. На самом деле это скелет, макияж в том же стиле».

«В этом году я — паучиха. Костюм стоил примерно 200 леев».

«Минут сорок красилась. Макияж мне сделал специалист. Я — маленькая Панда».

Администраторы клубов создали особую атмосферу праздника, декорации заказывали за рубежом.

«Растянули паутину, тыквы во всех углах — так мы создали отличную атмосферу. Я переоделся в Варвара. С каждым годом все больше людей приходят в костюмах», — рассказал администратор клуб Драгостин Пэдурару.

В столичных заведениях Хэллоуин будут праздновать до 31 октября.

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