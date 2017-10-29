В столичных ночных клубах отметили Хэллоуин
В клубах накануне вечером отмечали Хэллоуин. Молодые люди тщательно готовились к празднику.
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В клубах накануне вечером отмечали Хэллоуин. Молодые люди тщательно готовились к празднику.
«Три часа наряжалась. Это сделала сама, костюм купила. На самом деле это скелет, макияж в том же стиле».
«В этом году я — паучиха. Костюм стоил примерно 200 леев».
«Минут сорок красилась. Макияж мне сделал специалист. Я — маленькая Панда».
Администраторы клубов создали особую атмосферу праздника, декорации заказывали за рубежом.
«Растянули паутину, тыквы во всех углах — так мы создали отличную атмосферу. Я переоделся в Варвара. С каждым годом все больше людей приходят в костюмах», — рассказал администратор клуб Драгостин Пэдурару.
В столичных заведениях Хэллоуин будут праздновать до 31 октября.