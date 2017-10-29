Биологи выяснили, как морские черепахи выживают во время шторма

Однако исследования датских, канадских, американских и австралийских биологов показали, что суровые природные испытания не обязательно оборачиваются гибелью морских черепах.
Это выяснилось благодаря наблюдению за Элеонорой. К этой морской черепахе в 2012 году прикрепили GPS и датчики передвижения у побережья Флориды.
В команде с Элеонорой были и другие ее сородичи, но именно героиня этой заметки оказалась в эпицентре тропического шторма.
«К своему облегчению, мы обнаружили, что черепаха без проблем справлялась со стихией. Штормы могут сбивать морских черепах с курса, а борьба за жизнь может стать утомительной, истощая запасы энергии и делая невозможным процесс кладки яиц», — говорит Мария Уилсон, биолог из Университета Южной Дании.
Элеонору заметили во время шторма «Дебби», который в 2012 году бушевал в Мексиканском заливе и вызвал обширные наводнения во Флориде. Когда буря началась, Элеонора занималась кладкой яиц в Мексиканском заливе. Ей пришлось вернуться в море, на 16 дней перенеся продолжение своей «родовой деятельности».
Пока над поверхностью воды творился кошмар, черепаха обитала на морском дне, продвигаясь в противоположную сторону от шторма, на север. Кроме того, Элеонора не слишком берегла свои силы, став во время бури очень активной.
Героическая морская черепаха даже сумела найти место своей кладки после того, как шторм закончился, передает The Daily Mail. К сожалению, тогда буря «Дэбби» уничтожила почти 90% гнезд на пляже, где несколько сотен черепах откладывали яйца.