Биологи выяснили, как морские черепахи выживают во время шторма

Однако исследования датских, канадских, американских и австралийских биологов показали, что суровые природные испытания не обязательно оборачиваются гибелью морских черепах.

Это выяснилось благодаря наблюдению за Элеонорой. К этой морской черепахе в 2012 году прикрепили GPS и датчики передвижения у побережья Флориды.

В команде с Элеонорой были и другие ее сородичи, но именно героиня этой заметки оказалась в эпицентре тропического шторма.

Sea turtle Eleanor survived during Florida tropical storm | Daily Mail Online https://t.co/UE65iYfYLw — Jonathan Knight (@jondknight) October 28, 2017

«К своему облегчению, мы обнаружили, что черепаха без проблем справлялась со стихией. Штормы могут сбивать морских черепах с курса, а борьба за жизнь может стать утомительной, истощая запасы энергии и делая невозможным процесс кладки яиц», — говорит Мария Уилсон, биолог из Университета Южной Дании.

Элеонору заметили во время шторма «Дебби», который в 2012 году бушевал в Мексиканском заливе и вызвал обширные наводнения во Флориде. Когда буря началась, Элеонора занималась кладкой яиц в Мексиканском заливе. Ей пришлось вернуться в море, на 16 дней перенеся продолжение своей «родовой деятельности».

Пока над поверхностью воды творился кошмар, черепаха обитала на морском дне, продвигаясь в противоположную сторону от шторма, на север. Кроме того, Элеонора не слишком берегла свои силы, став во время бури очень активной.