В севастопольских автобусах в 2018 году введут электронные билеты

«Новой конфигурации автобусов не потребуется. Соответствующее навесное оборудование, то есть турникеты, уже заказаны. Процесс внедрения завершится в середине 2018 года», — цитирует Базарова пресс-служба городского правительства.

Вице-губернатор добавил, что в Севастополе перейдут на регулируемые маршруты всех городских автобусов, «чтобы льготные пассажиры не переживали за наличие мест в транспорте».