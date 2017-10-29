В севастопольских автобусах в 2018 году введут электронные билеты

«Новой конфигурации автобусов не потребуется. Соответствующее навесное оборудование, то есть турникеты, уже заказаны. Процесс внедрения завершится в середине 2018 года», — цитирует Базарова пресс-служба городского правительства.
Вице-губернатор добавил, что в Севастополе перейдут на регулируемые маршруты всех городских автобусов, «чтобы льготные пассажиры не переживали за наличие мест в транспорте».
Вместе с тем в пресс-службе рассказали, что сегодня на городских маршрутах работают 90 автобусов среднего класса, 25 — большого класса, а также 78 троллейбусов. В планах — закупить около 300 автобусов.