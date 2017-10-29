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15:38 (мск), источник: РИА Крым

В севастопольских автобусах в 2018 году введут электронные билеты

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. К середине 2018 года автобусы в Севастополе оборудуют специальными турникетами электронной системы оплаты проезда. Об этом сообщил заместитель губернатора города Владимир Базаров.

«Новой конфигурации автобусов не потребуется. Соответствующее навесное оборудование, то есть турникеты, уже заказаны. Процесс внедрения завершится в середине 2018 года», — цитирует Базарова пресс-служба городского правительства.

Вице-губернатор добавил, что в Севастополе перейдут на регулируемые маршруты всех городских автобусов, «чтобы льготные пассажиры не переживали за наличие мест в транспорте».

Вместе с тем в пресс-службе рассказали, что сегодня на городских маршрутах работают 90 автобусов среднего класса, 25 — большого класса, а также 78 троллейбусов. В планах — закупить около 300 автобусов.

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