Гомельчанка Екатерина Дубровская готова покорить улыбкой Вселенную
МИНСК, 29 окт — Sputnik. Стартовал первый четвертьфинал международном конкурсе красоты «Улыбка Вселенной 2018», в числе 27 конкурсанток из 7 стран — белоруска Екатерина Дубровская.
МИНСК, 29 окт — Sputnik. Стартовал первый четвертьфинал международном конкурсе красоты «Улыбка Вселенной 2018», в числе 27 конкурсанток из 7 стран — белоруска Екатерина Дубровская.
Екатерина работает операционной медсестрой в Центральной речицкой больницу и получает второе образование по специальности «Психология» в Гомельском университете имени Ф. Скорины.
При росте 165 см она весит 49 килограмм и гордится длиной своих волос — 85 сантиметров. Ведет здоровый образ жизни: не ленится делать по утрам зарядку, находит время для занятий фитнесом.
В ее копилке званий и титулы региональных конкурсов красоты: «Мисс Осеннее очарование», «Мисс фитнес», «Леди Голливуд», «Мисс Речица».
Проголосовать за гомельчанку можно 12 часов до 31 октября. По результатам голосования в полуфинал пройдут 15 участниц.
В международном конкурсе «Улыбка Вселенной» могут принимать участие девушки и женщины старше 18 лет. Верхняя граница возраста не имеет значения. Финал конкурса пройдет в марте 2018 года в Сочи.