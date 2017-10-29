Гомельчанка Екатерина Дубровская готова покорить улыбкой Вселенную

Источник: Sputnik.by

Екатерина работает операционной медсестрой в Центральной речицкой больницу и получает второе образование по специальности «Психология» в Гомельском университете имени Ф. Скорины.

При росте 165 см она весит 49 килограмм и гордится длиной своих волос — 85 сантиметров. Ведет здоровый образ жизни: не ленится делать по утрам зарядку, находит время для занятий фитнесом.

В ее копилке званий и титулы региональных конкурсов красоты: «Мисс Осеннее очарование», «Мисс фитнес», «Леди Голливуд», «Мисс Речица».

Проголосовать за гомельчанку можно 12 часов до 31 октября. По результатам голосования в полуфинал пройдут 15 участниц.