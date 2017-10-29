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12:27 (мск), источник: Publika.md

«В таких условиях хочется учиться»: теоретический лицей в Штефан Водэ наконец отремонтировали

Студенты теоретического лицея в Штефан-Водэ будут учиться и жить в лучших условиях. В учебном заведении и общежитии сделали капитальный ремонт.

Источник: Publika.md

«Обновили электропроводку, которой было уже 50 лет, заменили противопожарную систему, она не соответствовала норме. В общежитии провели канализацию», — рассказала директор лицея в Штефан-Водэ Елена Корницел.

Преподаватели и ученики переменам рады.

«По сравнению с прошлым учебным годом многое поменялось, стало комфортнее и красивее. Дети охотнее учатся, они видят, что о них заботятся, создают им условия».

«Классы стали уютными, красивыми. В таких условиях хочется учиться».

«Благодарю всех, кто это сделал и рада, что хотя бы сейчас смогу работать в таких хороших условиях».

Средства на ремонт предоставили румынский уездный совет Дымбовица и райсовет Штефан-Водэ.

«В 2012 году мы стали побратимы с районом Штефан-Водэ. В 2015—2016-ом мы решили им помочь и отремонтировать этот лицей», — сообщил председатель уездного совета Дымбовица Адриан Цуцуяну.

«Денег на ремонт лицея не хватало. Но благодарю соглашению между Румынией и Молдовой мы получили 100 тысяч долларов», — рассказал депутат ДПМ Борис Головин.

Руководство района намерено продолжить обустройство школы.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Министерство образования выделит нам 12 млн леев на ремонт еще двух корпусов. Обновим спортивный и актовый залы. Хотим, чтобы до конца 2018 года учебное заведение стало образцовым», — отметил председатель района Штефан-Водэ Николай Молозя.

Общая стоимость проекта превысила семь миллионов леев.

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