Собянин: самый сложный этап в благоустройстве Москвы позади
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в программе благоустройства столицы завершен самый сложный этап, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в программе благоустройства столицы завершен самый сложный этап, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В благоустройстве, я считаю, мы прошли самый сложный этап — реконструкцию исторического центра, дальше можно спокойно, планомерно, без всякого надрыва работать по благоустройству наших жилых районов, в которых живет большинство москвичей.
Он также отметил, что проводимые в столице праздники и фестивали положительным образом влияют на доходы города и в полной мере окупают затраты на их организацию.
По словам Собянина, идеология и логика развития города изменилась, так как москвичи получили возможность сообщать о неправильно припаркованном транспорте и иных вещах, которые не устраивают горожан.
Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют запустить электрички через центр города.