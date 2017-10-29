Собянин: самый сложный этап в благоустройстве Москвы позади

В благоустройстве, я считаю, мы прошли самый сложный этап — реконструкцию исторического центра, дальше можно спокойно, планомерно, без всякого надрыва работать по благоустройству наших жилых районов, в которых живет большинство москвичей.

Он также отметил, что проводимые в столице праздники и фестивали положительным образом влияют на доходы города и в полной мере окупают затраты на их организацию.