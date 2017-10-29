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12:19 (мск), источник: Газета.Ру

Собянин: самый сложный этап в благоустройстве Москвы позади

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в программе благоустройства столицы завершен самый сложный этап, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Источник: РИА "Новости"
В благоустройстве, я считаю, мы прошли самый сложный этап — реконструкцию исторического центра, дальше можно спокойно, планомерно, без всякого надрыва работать по благоустройству наших жилых районов, в которых живет большинство москвичей.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Он также отметил, что проводимые в столице праздники и фестивали положительным образом влияют на доходы города и в полной мере окупают затраты на их организацию.

По словам Собянина, идеология и логика развития города изменилась, так как москвичи получили возможность сообщать о неправильно припаркованном транспорте и иных вещах, которые не устраивают горожан.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют запустить электрички через центр города.

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