Воронежские спасатели предупредили о сильном ветре днем 30 октября

Спасатели в очередной раз напомнили жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности при непогоде. Не стоит выходить на улицу без надобности. Нельзя парковать машины под деревьями, ветхими конструкциями.
На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, избегать деревьев, линий электропередачи, мостов. Спасатели попросили горожан не подходить к оборвавшимся электропроводам. Сотрудники МЧС порекомендовали находиться в помещениях и не оставлять детей без присмотра.
Спасатели посоветовали воронежцам прятаться от сильного ветра в подъездах зданий или в подземных переходах. Сообщения о ЧП принимаются круглосуточно и бесплатно по телефонам 101, 112 или телефону доверия 277 99 00.