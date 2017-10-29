Воронежские спасатели предупредили о сильном ветре днем 30 октября

Источник: РИА "Воронеж"

Спасатели в очередной раз напомнили жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности при непогоде. Не стоит выходить на улицу без надобности. Нельзя парковать машины под деревьями, ветхими конструкциями.

На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, избегать деревьев, линий электропередачи, мостов. Спасатели попросили горожан не подходить к оборвавшимся электропроводам. Сотрудники МЧС порекомендовали находиться в помещениях и не оставлять детей без присмотра.