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16:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские спасатели предупредили о сильном ветре днем 30 октября

Главное управление МЧС по Воронежской области со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредило о сильном ветре днем в понедельник, 30 октября. Порывы ветра могут достичь 17−22 м/сек.

Источник: РИА "Воронеж"

Спасатели в очередной раз напомнили жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности при непогоде. Не стоит выходить на улицу без надобности. Нельзя парковать машины под деревьями, ветхими конструкциями.

На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, избегать деревьев, линий электропередачи, мостов. Спасатели попросили горожан не подходить к оборвавшимся электропроводам. Сотрудники МЧС порекомендовали находиться в помещениях и не оставлять детей без присмотра.

Спасатели посоветовали воронежцам прятаться от сильного ветра в подъездах зданий или в подземных переходах. Сообщения о ЧП принимаются круглосуточно и бесплатно по телефонам 101, 112 или телефону доверия 277 99 00.

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