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12:41 (мск), источник: Nur.kz

Киргизский министр лишился должности, похоронив мумию по шариату

Киргизский министр культуры, информации и туризма Тугелбай Казаков освобожден от должности после захоронения мумии по шариату, сообщает NUR.KZ со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Источник: Nur.kz

Соответствующий указ подписал Алмазбек Атамбаев.

12 октября стало известно, что мумия женщины, 60 лет хранившаяся в государственном историческом музее Кыргызстана, будет захоронена, передает 24.kg.

Находку не исследовали из-за отсутствия оборудования и специалистов-антропологов.

Созданная Минкультуры комиссия приняла решение похоронить мумию, дабы она не превратилась в прах.

Экстрасенсы и некоторые деятели религии заявили, что по шариату тело человека должно быть предано земле.

В министерстве уточнили, что после захоронения мумии у ученых останется доступ к ней на случай будущих исследований. Для этого были оставлены частички кожи и волос.

Ученые посчитали действия минкультуры вандализмом и ударом по науке. Они обратились к Атамбаеву с просьбой помочь вернуть экспонат в музей.

Тугелбай Казаков на пресс-конференции назвал шумиху вокруг мумии борьбой за его место. Также он заявил, что считает решение о захоронении правильным и не откажется от своего мнения, даже если его расстреляют.

«Если меня снимут, этот вопрос стихнет. Это борьба за мое кресло», — сказал он.

Отмечается, что исламисты отказались участвовать в похоронах и совершать обряд «жаназа» (заупокойная молитва), потому что мумия принадлежит пятому веку, когда еще не существовало Ислама.

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