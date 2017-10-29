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16:05 (мск), источник: Tengrinews

Жена Кайрата Нуртаса ответила, как она терпела жизнь в «тени»

Жена Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова ответила на вопрос подписчиц, которые интересовались, как она терпела все эти годы жизнь в «тени», передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Своим мнением она поделилась на странице в Instagram.

«Очевидный плюс собственной жизни после брака — она помогает придерживаться правил. Женщины, которым скучно и нечем заняться, гораздо чаще звонят мужьям на работу, пилят их, жалуются на жизнь, ищут в мужьях недостатки или стараются их переделать, потому что у них просто масса свободного времени и они недовольны собой. Когда вы чем-то заняты — карьерой, общением с друзьями, воспитанием детей, походами в кино, увлекательными вечерними курсами или благотворительностью — вы реже беспокоите мужа. P. S. Ответ подписчицам “как вы терпели все эти годы?”», — написала Жулдыз Абдукаримова.

Отметим, ранее мать Кайрата Нуртаса прокомментировала слухи об интервью снохи за 50 000 долларов. Сейчас в кинотеатрах страны идет фильм, в котором Кайрат Нуртас снялся с женой в главных ролях. Кайрат Нуртас впервые вывел ее в свет во время презентации.

Ранее сообщалось, что новый фильм певца получил ограничение по возрасту «18+». Как стало известно после предварительной презентации, в картине «Арман/Когда ангелы спят» содержатся сцены насилия и жестокости.

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