Жена Кайрата Нуртаса ответила, как она терпела жизнь в «тени»

«Очевидный плюс собственной жизни после брака — она помогает придерживаться правил. Женщины, которым скучно и нечем заняться, гораздо чаще звонят мужьям на работу, пилят их, жалуются на жизнь, ищут в мужьях недостатки или стараются их переделать, потому что у них просто масса свободного времени и они недовольны собой. Когда вы чем-то заняты — карьерой, общением с друзьями, воспитанием детей, походами в кино, увлекательными вечерними курсами или благотворительностью — вы реже беспокоите мужа. P. S. Ответ подписчицам “как вы терпели все эти годы?”», — написала Жулдыз Абдукаримова.