Жена Кайрата Нуртаса ответила, как она терпела жизнь в «тени»
Жена Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова ответила на вопрос подписчиц, которые интересовались, как она терпела все эти годы жизнь в «тени», передает Tengrinews.kz.
Жена Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова ответила на вопрос подписчиц, которые интересовались, как она терпела все эти годы жизнь в «тени», передает Tengrinews.kz.
Своим мнением она поделилась на странице в Instagram.
«Очевидный плюс собственной жизни после брака — она помогает придерживаться правил. Женщины, которым скучно и нечем заняться, гораздо чаще звонят мужьям на работу, пилят их, жалуются на жизнь, ищут в мужьях недостатки или стараются их переделать, потому что у них просто масса свободного времени и они недовольны собой. Когда вы
Отметим, ранее мать Кайрата Нуртаса прокомментировала слухи об интервью снохи за 50 000 долларов. Сейчас в кинотеатрах страны идет фильм, в котором Кайрат Нуртас снялся с женой в главных ролях. Кайрат Нуртас впервые вывел ее в свет во время презентации.
Ранее сообщалось, что новый фильм певца получил ограничение по возрасту «18+». Как стало известно после предварительной презентации, в картине «Арман/Когда ангелы спят» содержатся сцены насилия и жестокости.