Участники группы «Scorpions» искупались в море

Поклонники немецкого коллектива переживали, состоится ли выступление вообще. Ранее из-за плохого самочувствия солиста Клауса Майне «Scorpions» отменили концерты в США. Чтобы успокоить слушателей, певец даже записал специальное обращение для своих русских поклонников, где обещал приехать в Россию. И слово сдержал.

Сразу же после концерта «Scorpions» улетели в Краснодар, где ещё одно выступление, а вот перед сочинским вечером успели пройти по набережной и даже искупались в море, несмотря на прохладную воду. Все, кроме солиста, который берёг голос.