Участники группы «Scorpions» искупались в море
Легендарная группа «Scorpions» начала свой гастрольный тур по России с концерта в Сочи. В субботу вечером коллектив выступил в ледовом дворце «Айсберг».
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Легендарная группа «Scorpions» начала свой гастрольный тур по России с концерта в Сочи. В субботу вечером коллектив выступил в ледовом дворце «Айсберг».
Поклонники немецкого коллектива переживали, состоится ли выступление вообще. Ранее
Сразу же после концерта «Scorpions» улетели в Краснодар, где ещё одно выступление, а вот перед сочинским вечером успели пройти по набережной и даже искупались в море, несмотря на прохладную воду. Все, кроме солиста, который берёг голос.