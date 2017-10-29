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13:29 (мск), источник: Вести Сочи

Участники группы «Scorpions» искупались в море

Легендарная группа «Scorpions» начала свой гастрольный тур по России с концерта в Сочи. В субботу вечером коллектив выступил в ледовом дворце «Айсберг».

Поклонники немецкого коллектива переживали, состоится ли выступление вообще. Ранее из-за плохого самочувствия солиста Клауса Майне «Scorpions» отменили концерты в США. Чтобы успокоить слушателей, певец даже записал специальное обращение для своих русских поклонников, где обещал приехать в Россию. И слово сдержал.

Сразу же после концерта «Scorpions» улетели в Краснодар, где ещё одно выступление, а вот перед сочинским вечером успели пройти по набережной и даже искупались в море, несмотря на прохладную воду. Все, кроме солиста, который берёг голос.

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