Не на жизнь, а на смерть: бой осы и пчелы напугал пользователей сети
Ожесточенная схватка осы и пчелы вызвала бурную реакцию со стороны
Ожесточенная схватка осы и пчелы вызвала бурную реакцию со стороны
Видео смертельной битвы пчелы и осы четырехлетней давности, опубликованное на форуме Reddit, набирает популярность в сети. На днях пользователи начали активно комментировать поединок двух насекомых, закончившийся гибелью пчелы.
Происходящее на видео напоминает жестокие бои без правил: захваты и борьба с последующим отрыванием конечностей.
Специалисты отметили, что подобное агрессивное поведение присуще осам. Они активно нападают сами, чтобы предотвратить атаку от потенциально опасных сородичей и защитить себя и свое потомство. Энтомологи говорят, что осы довольно часто убивают пчел и других насекомых.
«Еще одна причина бояться ос», — прокомментировал увиденное пользователь PsycoJosho.