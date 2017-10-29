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12:35 (мск), источник: Sputnik.by

Не на жизнь, а на смерть: бой осы и пчелы напугал пользователей сети

Ожесточенная схватка осы и пчелы вызвала бурную реакцию со стороны интернет-пользователей.

Источник: Sputnik.by

Видео смертельной битвы пчелы и осы четырехлетней давности, опубликованное на форуме Reddit, набирает популярность в сети. На днях пользователи начали активно комментировать поединок двух насекомых, закончившийся гибелью пчелы.

Происходящее на видео напоминает жестокие бои без правил: захваты и борьба с последующим отрыванием конечностей.

Специалисты отметили, что подобное агрессивное поведение присуще осам. Они активно нападают сами, чтобы предотвратить атаку от потенциально опасных сородичей и защитить себя и свое потомство. Энтомологи говорят, что осы довольно часто убивают пчел и других насекомых.

«Еще одна причина бояться ос», — прокомментировал увиденное пользователь PsycoJosho.

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