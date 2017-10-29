Тюлень нашел лучшее место для принятия солнечных ванн
В городе Уткьягвик на севере Аляски в понедельник было относительно солнечно. Поэтому 200-килограммовый тюлень решил воспользоваться редкой возможностью принять солнечные ванны.
В городе Уткьягвик на севере Аляски в понедельник было относительно солнечно. Поэтому 200-килограммовый тюлень решил воспользоваться редкой возможностью принять солнечные ванны.
Место он выбрал, с точки зрения тюленя, самое подходящее —
Бригадир Скотт Бэбкок, который как раз очищал полосу от снега после ночной бури, заметил неожиданного гостя и принялся снимать его на видео.
Ролик он позднее опубликовал в Facebook с подписью «Приятель на отдыхе».
«Было очень странно увидеть тюленя. Я многое видел на
Сотрудники управления по охране дикой природы сопроводили тюленя к морю: там животному будет куда безопаснее, передает Mashable.