Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Назван лучший способ мыть фрукты
В Крыму ответили на слова Собчак о новом референдуме
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
СМИ: украинцам предрекли судьбу американских индейцев
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
13:11 (мск), источник: Моя Планета

Тюлень нашел лучшее место для принятия солнечных ванн

В городе Уткьягвик на севере Аляски в понедельник было относительно солнечно. Поэтому 200-килограммовый тюлень решил воспользоваться редкой возможностью принять солнечные ванны.

Место он выбрал, с точки зрения тюленя, самое подходящее — взлетно-посадочную полосу местного аэропорта Барроу.

Бригадир Скотт Бэбкок, который как раз очищал полосу от снега после ночной бури, заметил неожиданного гостя и принялся снимать его на видео.

Ролик он позднее опубликовал в Facebook с подписью «Приятель на отдыхе».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Было очень странно увидеть тюленя. Я многое видел на взлетно-посадочных полосах, но тюленя — еще никогда», — признался Бэбкок в интервью для ABC News.

Сотрудники управления по охране дикой природы сопроводили тюленя к морю: там животному будет куда безопаснее, передает Mashable.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Тюлень нашел лучшее место для принятия солнечных ванн
Около Шпицбергена нашли обломки российского вертолета Ми-8
В НАТО предупредили европейцев об угрозе северокорейских ракет
Совфед отреагировал на слова Волкера о миротворцах в Донбассе
Минобороны показало возможности истребителя Су-30СМ
СМИ узнали о требовании Трампа ускорить публикацию писем Клинтон
Правительство Испании предложило Пучдемону участвовать в выборах
Названо условие включения киберспорта в программу ОИ
Спорт
Новая катастрофа Погорилой. Анна теряет надежду на Олимпиаду? Канадский этап "Гран-при" завершился для призера чемпионата мира Анны Погорилой неудачей в произвольной программе
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь