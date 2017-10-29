Тюлень нашел лучшее место для принятия солнечных ванн

Место он выбрал, с точки зрения тюленя, самое подходящее — взлетно-посадочную полосу местного аэропорта Барроу.

Бригадир Скотт Бэбкок, который как раз очищал полосу от снега после ночной бури, заметил неожиданного гостя и принялся снимать его на видео.

Ролик он позднее опубликовал в Facebook с подписью «Приятель на отдыхе».

«Было очень странно увидеть тюленя. Я многое видел на взлетно-посадочных полосах, но тюленя — еще никогда», — признался Бэбкок в интервью для ABC News.