Когда в Молдове водителям необходимо сменить летнюю резину на зимнюю
КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Как сообщили Sputnik в Национальном инспекторате патрулирования (НИП), четкой привязки смены летней резины к
КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Как сообщили Sputnik в Национальном инспекторате патрулирования (НИП), четкой привязки смены летней резины к
«По правилам дорожного движения, если на дороге есть снег или лед, то автомобилисты должны поменять летнюю резину на зимнюю. Если шины не соответствуют погоде, полагается штраф от 900 до 1500 леев», — заявили сотрудники НИП.
«Национальный инспекторат патрулирования предупреждает автомобилистов, что, согласно правилам дорожного движения Молдовы, начиная с 1 ноября по 31 марта, они обязаны ездить с включенными фарами в дневное время», — заявила
Эта мера необходима для обеспечения безопасности и уменьшает количество ДТП на дорогах.
«Штраф за нарушение этого правила не предусмотрен, но тех, кто будет ездить с выключенными фарами, будут останавливать дорожные инспекторы и предупреждать», — добавила Бунгез.