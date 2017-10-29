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12:55 (мск), источник: Sputnik.md

Когда в Молдове водителям необходимо сменить летнюю резину на зимнюю

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Как сообщили Sputnik в Национальном инспекторате патрулирования (НИП), четкой привязки смены летней резины к какой-либо дате, например, 1 ноября или 1 декабря нет.

Источник: Sputnik.md

«По правилам дорожного движения, если на дороге есть снег или лед, то автомобилисты должны поменять летнюю резину на зимнюю. Если шины не соответствуют погоде, полагается штраф от 900 до 1500 леев», — заявили сотрудники НИП.

«Национальный инспекторат патрулирования предупреждает автомобилистов, что, согласно правилам дорожного движения Молдовы, начиная с 1 ноября по 31 марта, они обязаны ездить с включенными фарами в дневное время», — заявила пресс-секретарь НИП Алина Бунгез.

Эта мера необходима для обеспечения безопасности и уменьшает количество ДТП на дорогах.

«Штраф за нарушение этого правила не предусмотрен, но тех, кто будет ездить с выключенными фарами, будут останавливать дорожные инспекторы и предупреждать», — добавила Бунгез.

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