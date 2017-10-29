Когда в Молдове водителям необходимо сменить летнюю резину на зимнюю

Источник: Sputnik.md

«По правилам дорожного движения, если на дороге есть снег или лед, то автомобилисты должны поменять летнюю резину на зимнюю. Если шины не соответствуют погоде, полагается штраф от 900 до 1500 леев», — заявили сотрудники НИП.

«Национальный инспекторат патрулирования предупреждает автомобилистов, что, согласно правилам дорожного движения Молдовы, начиная с 1 ноября по 31 марта, они обязаны ездить с включенными фарами в дневное время», — заявила пресс-секретарь НИП Алина Бунгез.

Эта мера необходима для обеспечения безопасности и уменьшает количество ДТП на дорогах.