О тумане и усилении ветра предупредили синоптики Татарстана
(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Предупреждение об ухудшении погодных условий распространил Гидрометцентр РТ.
(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Предупреждение об ухудшении погодных условий распространил Гидрометцентр РТ.
По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, ночью и утром 30 октября местами по республике ожидаются сильный
Аналогичная ситуация в ближайшие сутки будет складываться и в Казани.