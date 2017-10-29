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15:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

О тумане и усилении ветра предупредили синоптики Татарстана

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Предупреждение об ухудшении погодных условий распространил Гидрометцентр РТ.

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Источник: ИА Татар-информ

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, ночью и утром 30 октября местами по республике ожидаются сильный юго-восточный ветер порывами до 15 — 17 м/с, а также туман.

Аналогичная ситуация в ближайшие сутки будет складываться и в Казани.

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