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14:11 (мск), источник: РБК

Маск показал фото сегмента тоннеля под Лос-Анджелесом

Предприниматель Илон Маск разместил в своем Instagram первую фотографию участка подземного тоннеля под Лос-Анджелесом, который строит его компания The Boring Company.

В Twitter Маск добавил, что пока что прорыто около 152 м тоннеля, а через три-четыре месяца должно быть прорыто около трех километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Маск основал эту компанию в декабре 2016 года. Подземные туннели, по замыслу изобретателя и бизнесмена, помогут разгрузить пробки на дорогах. Он написал тогда в Twitter: «Пробки сводят меня с ума. Построю машину для рытья тоннелей и начну копать. Назову это The Boring Company». Boring переводится с английского и как «бурение», и как «скука».

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The Boring Company также строит подземный тоннель для другого проекта Маска: высокоскоростной транспортной системы Hyperloop. Она состоит из герметичной трубы-тоннеля, из которой откачан почти весь воздух. По этому тоннелю на бесконтактной основе будут передвигаться поезда, скорость движения которых, по подсчетам, может составить до 1200 км/ч из-за отсутствия трения и сопротивления воздуха.

В конце июля Маск получил согласие властей США на создание тоннеля Hyperloop, который свяжет Нью-Йорк со столицей страны Вашингтоном. Создатели Hyperloop ожидают, что время в пути составит всего 29 минут.

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