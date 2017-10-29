Маск показал фото сегмента тоннеля под Лос-Анджелесом
Предприниматель Илон Маск разместил в своем Instagram первую фотографию участка подземного тоннеля под
Предприниматель Илон Маск разместил в своем Instagram первую фотографию участка подземного тоннеля под
В Twitter Маск добавил, что пока что прорыто около 152 м тоннеля, а через
Маск основал эту компанию в декабре 2016 года. Подземные туннели, по замыслу изобретателя и бизнесмена, помогут разгрузить пробки на дорогах. Он написал тогда в Twitter: «Пробки сводят меня с ума. Построю машину для рытья тоннелей и начну копать. Назову это The Boring Company». Boring переводится с английского и как «бурение», и как «скука».
The Boring Company также строит подземный тоннель для другого проекта Маска: высокоскоростной транспортной системы Hyperloop. Она состоит из герметичной
В конце июля Маск получил согласие властей США на создание тоннеля Hyperloop, который свяжет