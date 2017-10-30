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11:30 (мск), источник: Газета.Ру

Исследование: прием пищи в одиночестве связан с развитием ожирения

Прием пищи в одиночестве грозит ожирением, выяснили ученые, и особенно это актуально для мужчин. В число возможных причин они включают склонность одиночек питаться нездоровой пищей.

Трапеза в одиночестве грозит людям, особенно мужчинам, развитием метаболического синдрома, выяснили корейские ученые из университета Донгук. Исследование было опубликовано в журнале Obesity Research & Clinical Practice.

Метаболический синдром — это комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для него характерны увеличение массы висцерального жира, снижение чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемия, которые нарушают углеводный, липидный, пуриновый обмен, а также артериальная гипертензия.

В исследовании приняли участие 7725 молодых корейцев. Каждый из них ответил на вопросы о том, как часто он ест в одиночестве — один раз в день, два, или же все время потребляет пищу в компании. 21% мужчин и 29% женщин, как выяснилось, питаются в одиночестве два и более раза в день. Среди них преобладали люди, которые жили одни, не состояли в браке и вдобавок часто пропускали приемы пищи. Всего среди опрошенных от метаболического синдрома страдали 30% мужчин и 24% женщин.

Как показали результаты, питание в одиночестве связано с рисками развития метаболического синдрома в большей степени для мужчин.

С поправкой на образ жизни, уровень образования и наличие профессии, у женщин, которые питались в одиночку, метаболический синдром развивался на 29% чаще, чем у тех, кто обедал в компании. У мужчин же этот показатель составил 64%. Кроме того, одинокие мужчины на 45% больше рисковали получить ожирение.

Исследователи предположили, что мужчины просто чаще выбирают для питания нездоровую пищу. Однако в сочетании с результатами прочих исследований, посвященных влиянию одиночества на психику и физическое состояние, они склонны полагать, что и само по себе одиночество вносит значительный вклад. Другие работы говорят о том, что одиночество и социальная изоляция представляют серьезную угрозу для общественного здоровья — они связаны, например, с риском преждевременной смерти.

Исследователи отмечают, что в последние годы семьи в различных регионах стали меньше и появилось больше людей, живущих в одиночестве.

Эти изменения привели к нерегулярному и зачастую неправильному питанию. Они подчеркивают, что необходимо рассмотреть и другие факторы, такие как стресс и качество сна.

«Внимание к стрессовым событиям поможет разобраться в наметившейся связи. Мы знаем, что лишение сна и стресс создают порочный круг, который влияет на пищевое поведение. Эти факторы также могут влиять и склонность принимать пищу в одиночестве», — считает профессор Анналин Конклин из Университета Британской Колумбии в Канаде.

При этом развитие ожирения может спровоцировать даже запах еды, о чем свидетельствуют результаты исследования ученых из Калифорнийского университета.

Исследование проводилось на генетически модифицированных мышах с пониженным обонянием. Хотя модифицированные мыши если ту же самую пищу и в тех же количествах, что и обычные мыши из контрольной группы, масса их тела была в среднем на 16% меньше, чем у немодифицированных. А мыши с наилучшим обонянием набирали вес быстрее всех.

Дальнейшее изучение особенностей каждого типа мышей выявило, что у мышей с плохим обонянием отложения белого жира преобразовывались в отложения бурого и быстро сжигались. Кроме того, у них были повышенные показатели адреналина в крови — мыши находились в состоянии постоянного стресса, который и запускал программу сжигания бурого жира.

И хотя авторы работы подчеркивают, что исследование проводилось только на мышах и им неизвестно, справедливы ли полученные результаты для людей, повод для беспокойства все же есть:

ранее в этом году ученые из Медицинской школы Северо-Западного Университета США выяснили, что мозг человека, который долгое время лишен сна, острее воспринимает запахи пищи.

При помощи МРТ ученые следили за реакцией отдельных областей мозга — пириформной коры и префронтальной коры — на различные пищевые запахи в случаях, когда человек спал всего четыре часа и полностью отдохнув.

Анализ результатов показал, что эти области мозга ярче реагируют на запахи пищи именно в моменты усталости, причем такая картина не наблюдается, если речь идет о других запахах.

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