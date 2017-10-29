В начале недели в Омске потеплеет

Рабочая неделя в Омске начнется с потепления. Слишком резкого скачка температуры не ожидается, но омичи ощутят на себе все прелести изменения погоды.

В понедельник, 30 октября, в Омске воздух прогреется до 0 градусов. Высокое атмосферное давление начнет падать, а ветер усилится. Начнет таять снег. В среду ночью ожидаются дожди и плюсовая температура.