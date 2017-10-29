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15:42 (мск), источник: Om1.ru

В начале недели в Омске потеплеет

Ожидается плюсовая температура, дожди и таяние снега.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 751 мм рт. ст. 4 м/с

Рабочая неделя в Омске начнется с потепления. Слишком резкого скачка температуры не ожидается, но омичи ощутят на себе все прелести изменения погоды.

В понедельник, 30 октября, в Омске воздух прогреется до 0 градусов. Высокое атмосферное давление начнет падать, а ветер усилится. Начнет таять снег. В среду ночью ожидаются дожди и плюсовая температура.

По прогнозам синоптиков, теплая пасмурная погода с дымкой, туманами и дождями продлится до конца недели.

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