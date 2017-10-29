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14:25 (мск), источник: РИА Новости

В Исландии появился «парящий» пешеходный переход

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В исландском городе Исафьордюре полосы пешеходного перехода заставили «парить», сообщает RT.

Подобный визуальный эффект достигается за счет объемного рисунка «зебры».

Во время загрузки произошла ошибка.

Транспортных чиновников Исландии вдохновил аналогичный проект в городе Нью-Дели в Индии. Похожие переходы также есть в Германии, Бельгии, Австрии, Великобритании и Испании.

Исландия относится к числу стран с самой низкой смертностью в дорожно-транспортных происшествиях.

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