В Исландии появился «парящий» пешеходный переход
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В исландском городе Исафьордюре полосы пешеходного перехода заставили «парить», сообщает RT.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В исландском городе Исафьордюре полосы пешеходного перехода заставили «парить», сообщает RT.
Подобный визуальный эффект достигается за счет объемного рисунка «зебры».
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