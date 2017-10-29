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14:45 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Скидка за менструацию»: необычная инициатива бара в Израиле

Один из израильских баров в Тель-Авиве предлагает 25-процентную скидку на напитки для женщин во время их «критических дней». Эту акцию в баре Anna Loulou назвали «bloody hour» («кровавый час» или «проклятый час») — по аналогии с традиционной скидочной акцией «happy hour».

Две женщины, придумавшие акцию, говорят, что скидка в 25% — признание того факта, что женщина во время менструации заслуживает более внимательного отношения к себе.

Также они надеются, что такой подход поможет сделать тему менструации более открытой для обсуждения, в том числе со стороны мужчин.

Скидка будет предоставляться тем женщинам, кто скажет, что сейчас у них «критические дни» — никаких доказательств предъявлять не нужно, клиенткам верят на слово.

Владелицы бара Anna Loulou говорят, что женщины заслуживают этот небольшой подарок, хотя бы потому что «критические дни» занимают 25% их жизни.

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«Идея заключается в том, чтобы подарить женщине скидку, внимание и заботу. Мы говорим: мы понимаем твое положение, мы знаем, что ты сейчас находишься в особой ситуации, и мы хотим сделать тебе подарок», — рассказала владелица бара Моран Барир в интервью израильской газете Haaretz.

По словам Барир, идея ввести такую скидку ей пришла, когда она сама заказывала вино в баре, и бармен забыл, какое вино она попросила принести — белое или красное.

«Я ему просто сказала: вот как тебе будет проще запомнить — у меня сейчас “критические дни”, поэтому принеси мне красного», — рассказала Барир.

Скидки в баре Anna Loulou будут предоставляться по понедельникам, средам и субботам.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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