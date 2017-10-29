«Скидка за менструацию»: необычная инициатива бара в Израиле

Две женщины, придумавшие акцию, говорят, что скидка в 25% — признание того факта, что женщина во время менструации заслуживает более внимательного отношения к себе.

Также они надеются, что такой подход поможет сделать тему менструации более открытой для обсуждения, в том числе со стороны мужчин.

Скидка будет предоставляться тем женщинам, кто скажет, что сейчас у них «критические дни» — никаких доказательств предъявлять не нужно, клиенткам верят на слово.

Владелицы бара Anna Loulou говорят, что женщины заслуживают этот небольшой подарок, хотя бы потому что «критические дни» занимают 25% их жизни.

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«Идея заключается в том, чтобы подарить женщине скидку, внимание и заботу. Мы говорим: мы понимаем твое положение, мы знаем, что ты сейчас находишься в особой ситуации, и мы хотим сделать тебе подарок», — рассказала владелица бара Моран Барир в интервью израильской газете Haaretz.

По словам Барир, идея ввести такую скидку ей пришла, когда она сама заказывала вино в баре, и бармен забыл, какое вино она попросила принести — белое или красное.

«Я ему просто сказала: вот как тебе будет проще запомнить — у меня сейчас “критические дни”, поэтому принеси мне красного», — рассказала Барир.

Скидки в баре Anna Loulou будут предоставляться по понедельникам, средам и субботам.