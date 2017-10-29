Туманы ожидаются на Южном Урале в начале недели
Конец октября жители Челябинской области встретят в тумане.
Конец октября жители Челябинской области встретят в тумане.
Кроме того, прогнозируют и осадки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Так, завтра, 30 октября, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, переходящий в дождь, туманы.
В ночь на понедельник температура воздуха опустится до -3°С, при прояснении — до -8°С. Днем потеплеет до +6°С. Скорость ветра составит от шести до одиннадцати метров в секунду с отдельными порывами до пятнадцати. Специалисты также предупреждают: возможна сильная гололедица и налипание мокрого снега на провода.