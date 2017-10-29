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15:38 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Туманы ожидаются на Южном Урале в начале недели

Конец октября жители Челябинской области встретят в тумане.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 751 мм рт. ст. 4 м/с

Кроме того, прогнозируют и осадки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, завтра, 30 октября, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, переходящий в дождь, туманы.

В ночь на понедельник температура воздуха опустится до -3°С, при прояснении — до -8°С. Днем потеплеет до +6°С. Скорость ветра составит от шести до одиннадцати метров в секунду с отдельными порывами до пятнадцати. Специалисты также предупреждают: возможна сильная гололедица и налипание мокрого снега на провода.

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