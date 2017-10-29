Туманы ожидаются на Южном Урале в начале недели

В ночь на понедельник температура воздуха опустится до -3°С, при прояснении — до -8°С. Днем потеплеет до +6°С. Скорость ветра составит от шести до одиннадцати метров в секунду с отдельными порывами до пятнадцати. Специалисты также предупреждают: возможна сильная гололедица и налипание мокрого снега на провода.