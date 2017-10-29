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18:07 (мск), источник: Kazinform

Звезды казахстанского бокса встретились с жителями Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Праздничное мероприятие, посвященное Дню казахстанского бокса, проходит в ТРЦ «Керуен» в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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6
фотографий

В частности, любители бокса имели возможность встретиться в это воскресенье с олимпийским чемпионом Рио-2016 Данияром Елеусиновым, с депутатом Мажилиса Парламента РК и чемпионом Олимпиады-2012 в Лондоне, трехкратным чемпионом мира Сериком Сапиевым, серебряным призером Олимпиады в Рио Василием Левитом, трехкратной олимпийской призеркой по борьбе Гюзель Манюровой.


«В истории летних Олимпийских игр и чемпионатов мира нет государства, получившего больше наград в Азии. Мы являемся лидерами в Азиатском боксе. Благодаря Главе государства Нурсултану Назарбаеву, мы завоевываем самые высокие вершины. Президент уделяет большое внимание спорту. Но эти победы были бы невозможны без вас. Вы очень вдохновляете нас. Я хотел бы поблагодарить всех», — обратился Сапиев к болельщикам.

Поздравила гостей и Гюзель Манюрова.

«Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Хочу от всей души поздравить своих братьев-боксеров, пожелать им терпения, упорства, больше медалей. Поздравляю и руководство федерации в лице Тимура Аскаровича Кулибаева, благодаря которому стали возможными все эти победы», — сказала она.

В этом году казахстанскому боксу исполняется 84 года. Отпраздновать замечательную дату пришли не только известные отечественные боксеры, но и артисты казахстанской эстрады.




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