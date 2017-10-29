Звезды казахстанского бокса встретились с жителями Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Праздничное мероприятие, посвященное Дню казахстанского бокса, проходит в ТРЦ «Керуен» в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Праздничное мероприятие, посвященное Дню казахстанского бокса, проходит в ТРЦ «Керуен» в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В частности, любители бокса имели возможность встретиться в это воскресенье с олимпийским чемпионом Рио-2016 Данияром Елеусиновым, с депутатом Мажилиса Парламента РК и чемпионом Олимпиады-2012 в Лондоне, трехкратным чемпионом мира Сериком Сапиевым, серебряным призером Олимпиады в Рио Василием Левитом, трехкратной олимпийской призеркой по борьбе Гюзель Манюровой.
«В истории летних Олимпийских игр и чемпионатов мира нет государства, получившего больше наград в Азии. Мы являемся лидерами в Азиатском боксе. Благодаря Главе государства Нурсултану Назарбаеву, мы завоевываем самые высокие вершины. Президент уделяет большое внимание спорту. Но эти победы были бы невозможны без вас. Вы очень вдохновляете нас. Я хотел бы поблагодарить всех», — обратился Сапиев к болельщикам.
Поздравила гостей и Гюзель Манюрова.
«Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Хочу от всей души поздравить своих
В этом году казахстанскому боксу исполняется 84 года. Отпраздновать замечательную дату пришли не только известные отечественные боксеры, но и артисты казахстанской эстрады.