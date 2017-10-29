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15:36 (мск), источник: РИА Крым

На Симферополь надвигаются штормовой ветер и дожди

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В понедельник, 30 октября, в Симферополе пройдут ливни и будет дуть штормовой ветер. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 30 октября в Симферополе ожидаются очень сильный дождь, усиление юго-западного, западного ветра — 20−25 м/с», — констатировали в ведомстве.

В связи с этим жителей и гостей города призывают соблюдать правила безопасности во время непогоды. Так, следует плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и деревьев.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, погодные условия (дожди и сильный ветер) ухудшились в Крыму несколько дней назад. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни они не улучшатся: сильный ветер и дожди сохранятся, а температура воздуха понизится на три-четыре градуса. При этом в ООО «Морская дирекция» предупредили, что из-за шторма Керченская переправа может приостановить работу.

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