На Симферополь надвигаются штормовой ветер и дожди

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 30 октября в Симферополе ожидаются очень сильный дождь, усиление юго-западного, западного ветра — 20−25 м/с», — констатировали в ведомстве.

В связи с этим жителей и гостей города призывают соблюдать правила безопасности во время непогоды. Так, следует плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и деревьев.