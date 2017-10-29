Умер дизайнер костюма Дарта Вейдера

Источник: AP 2017

По информации издания, Молло скончался 25 октября из-за последствий сосудистой деменции.

Молло впервые встретился с автором «Звездных войн» Джорджем Лукасом в 1975 году, чтобы обсудить работу над «неназванным научно-фантастическим фильмом». Впоследствии.

Молло был принят на работу в качестве дизайнера костюмов и одел многих главных персонажей киносаги — Дарта Вейдера, Лею Органу, Хана Соло, Оби-Вана Кеноби и штурмовиков.

На создание костюмов у Молло было всего три месяца, пишет издание. «Для Дарта Вейдера мне пришлось идти в три отдела (торгового центра — ред.) — церковный отдел за рясой, отдел современной одежды за мотоциклетным костюмом и в военный отдел за немецким шлемом и противогазом. Мы слепили это все вместе, и получился Дарт Вейдер», — приводит издание воспоминания Молло.

За фильм 1977 года «Эпизод IV: Новая надежда» Молло получил Оскар за лучший дизайн костюмов. Также дизайнер работал над костюмами к фильмам режиссеров Ридли Скотта, Хью Хадсона и других.