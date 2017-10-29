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15:41 (мск), источник: АиФ Волгоград

Тимати выложил в соцсети ролик с выступления в Волгограде

Рэпер Тимати опубликовал в Instagram мини-ролик с выступления в Волгограде 28 октября.

Источник: Аргументы и факты

«Волгоград, спасибо!», — подписал мини-видео артист и добавил, что следующий его концерт пройдет в СК «Олимпийский» в Москве.

Во время выступления певец спросил поклонников, кто из них готов пригласить его к себе в гости. Среди желающих оказалась 11-летняя фанатка, которую он назвал «дерзкой».

Добавим, что рэпер устроил тур по городам России. 4 ноября пройдет последний концерт в рамках него. Состоится он в столице в «Олимпийском».

«Концерт получил название “Поколение” и знаменует собой новый период в карьере артиста. Сейчас, он отождествляется с финалом становления Тимати как общественно значимой фигуры — из мальчика на “Фабрике Звезд”, стал мужчиной, отцом, серьезным бизнесменом, популярным исполнителем», — отмечается на официальном сайте музыканта.

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