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18:18 (мск), источник: Informburo.kz

Археологи Казахстана и Азербайджана проведут раскопки скифско-сакских курганов

Активные миграция и расселение тюркских народов должно найти подтверждение в археологических находках ближайших лет.

Источник: Informburo.kz

Казахстанские и азербайджанские археологи намерены вместе искать и исследовать скифско-сакские курганы на территории Азербайджана, передаёт «Хабар 24».

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Целью будущих совместных экспедиций является выявление следов пребывания этих древних племен в кавказском регионе. Новые исторические факты, выявленные в ходе недавних исследований Берельских курганов, учёные намерены использовать для более расширенного изучения скифско-сакских народов.

По словам Заура Гасанова, исследователя Института археологии и этнографии НАН Азербайджана, речь может идти о новых неожиданных с точки зрения археологии открытиях.

«Для меня более важным результатом было изучение обряда погребения этого народа, потому что я хочу выявить следы этого обряда в археологии Азербайджана. Изучение этого обряда показывает, что он, вопреки мнению многих исследователей, не имеет ничего общего с зороастризмом. Потому что в зороастризме людей нельзя хоронить, нельзя сжигать, потому что это противоречит основам зороастрийской религии. Здесь мы прослеживаем обряд захоронения, намного близкий к шаманизму и культу предков тюркских народов», — рассказал Заур Гасанов.

Знаменитые Берельские курганы продолжают дарить мировой археологической науке интересные факты не только о скифах, но и о хуннах, аварах, тюркском хаганате. Учёные уверены, что если последовательно проследить на Алтае развитие этих элементов, то эту методологию можно применить и для выявления миграции племён в Азербайджан, проследить их географию расселения, начиная с древнейшего периода до средневековья.

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