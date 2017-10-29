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16:33 (мск), источник: РИА Новости

Арт-объект со смыслом: в Екатеринбурге появились граффити для незрячих

Необычные граффити появились на одной из улиц Екатеринбурга: каждый арт-объект состоит из черно-белого рисунка и невидимого обычному глазу текста, нанесенного на стену при помощи шрифта Брайля.

«Если мы посмотрим сейчас на картинку, то увидим только картинку. Если люди слепые подойдут и проведут рукой — они смогут прочитать только текст. И когда мы вместе с ними общаемся, они могут нам рассказать содержание, а мы можем рассказать им то, что мы видим», — рассказал в интервью один из авторов проекта, художник Андрей Колоколов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Граффити посвящены достижениям незрячих людей. Один из героев — программист из Томска Максим Пожидаев, который изобрел операционную систему для слепых. На двух других размещены истории музыканта Рэя Чарльза и рекордсменки в беге Марлы Раньян.

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 Арт-объект со смыслом: в Екатеринбурге появились граффити для незрячих
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