Арт-объект со смыслом: в Екатеринбурге появились граффити для незрячих

«Если мы посмотрим сейчас на картинку, то увидим только картинку. Если люди слепые подойдут и проведут рукой — они смогут прочитать только текст. И когда мы вместе с ними общаемся, они могут нам рассказать содержание, а мы можем рассказать им то, что мы видим», — рассказал в интервью один из авторов проекта, художник Андрей Колоколов.