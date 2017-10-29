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18:21 (мск), источник: Kazinform

Дворцы культуры в Караганде по вине подрядчика остались без ремонта

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Сорван ремонт в доме престарелых в городе Абае и в двух дворцах культуры в Караганде, в связи с чем подрядчик предстал перед судом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Иск против ТОО «Ақсараң» подало государственное учреждение престарелых и инвалидов Абайского района Карагандинской области. Как заявили в экономическом суде юристы, подрядчик получил 12 миллионов 1 тысячу 780 тенге за текущий ремонт дома престарелых. Первоначально претензий не возникло, но в последующем были выявлены дефекты текущего ремонта кровли, фасада, пандусов, прогулочных площадок.

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Комиссия из числа сотрудников отдела строительства и дома престарелых составила дефектный акт и установила четкие сроки для устранения недостатков. На заседание комиссии подрядчик не приехал, но письменно уведомил, что признает нарушения и обещает устранить их. Однако недочеты не исправил.

В зале экономического суда представитель ТОО «Ақсараң» признал исковые требования полностью. Судья Ербол Майпасов удовлетворил иск медико-социального учреждения престарелых и инвалидов Абайского района Карагандинской области.

«Обязать ТОО “Ақсараң” устранить дефекты и недостатки, указанные в дефектном акте осмотра текущего ремонта кровли, фасада, пандусов, прогулочных площадок. Взыскать с ТОО “Ақсараң” в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 1 тысячи 135 тенге», — огласил решение судья Ербол Майпасов.

На ТОО «Ақсараң» подали в суд также представители двух дворцов культуры. В частности, во дворце культуры Нового Майкудука рабочие прекратили все виды ремонтных работ. Подрядчик заявил администрации дворца, что цены на стройматериалы повысились и необходимо произвести сметные расчеты на отдельные виды работ. Руководство дворца за срыв договорных обязательств подало на строительную фирму в суд.

«Из материалов дела достоверно установлено, что сроки выполнения работ ответчиком нарушены. Фактически с 18 июля 2017 года работы на объекте прекращены. Ответчик не выполнил те виды работ, которые предусмотрены локальной сметой и возможно было исполнить. Иск удовлетворить. Признать ТОО “Ақсараң” недобросовестным участником государственных закупок. Расторгнуть договор между сторонами», — огласила решение судья экономического суда Гульмира Буебаева.

Дворец культуры имеет большое социальное значение для Караганды, поскольку обеспечивает досуг детям и молодежи.
Иск подало на этого же подрядчика и госпредприятие «Дворец культуры Молодежный». Слушания в экономическом суде идут под председательством судьи Ержана Габдуллина.

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