Дворцы культуры в Караганде по вине подрядчика остались без ремонта

Иск против ТОО «Ақсараң» подало государственное учреждение престарелых и инвалидов Абайского района Карагандинской области. Как заявили в экономическом суде юристы, подрядчик получил 12 миллионов 1 тысячу 780 тенге за текущий ремонт дома престарелых. Первоначально претензий не возникло, но в последующем были выявлены дефекты текущего ремонта кровли, фасада, пандусов, прогулочных площадок.

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Комиссия из числа сотрудников отдела строительства и дома престарелых составила дефектный акт и установила четкие сроки для устранения недостатков. На заседание комиссии подрядчик не приехал, но письменно уведомил, что признает нарушения и обещает устранить их. Однако недочеты не исправил.

В зале экономического суда представитель ТОО «Ақсараң» признал исковые требования полностью. Судья Ербол Майпасов удовлетворил иск медико-социального учреждения престарелых и инвалидов Абайского района Карагандинской области.

«Обязать ТОО “Ақсараң” устранить дефекты и недостатки, указанные в дефектном акте осмотра текущего ремонта кровли, фасада, пандусов, прогулочных площадок. Взыскать с ТОО “Ақсараң” в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 1 тысячи 135 тенге», — огласил решение судья Ербол Майпасов.

На ТОО «Ақсараң» подали в суд также представители двух дворцов культуры. В частности, во дворце культуры Нового Майкудука рабочие прекратили все виды ремонтных работ. Подрядчик заявил администрации дворца, что цены на стройматериалы повысились и необходимо произвести сметные расчеты на отдельные виды работ. Руководство дворца за срыв договорных обязательств подало на строительную фирму в суд.