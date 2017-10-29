Новая неделя в Петербурге начнется с дождя и мокрого снега
Воздух прогреется до 3 °C.
Воздух прогреется до 3 °C.
Новая рабочая неделе в Петербурге ознаменуется дождем и мокрым снегом, предупреждает ГУ МЧС России по городу и области. Осадки ожидаются в Северной столице 30 октября.
Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник в городе местами выпадет мокрый снег, переходящий в дождь. Скорость ветра с северных и
Несмотря на осадки, в городе потеплеет. Столбик термометра днем поднимется до 3 °C.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что город на Неве вступил в сезон предзимья.