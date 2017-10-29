Ученые придумали, как добывать воду и кислород на Луне

Источник: РИА "Новости"

Аэрокосмический инженер Торстен Денк, который посвятил 10 лет работе над устройством в Центре изучения солнечной энергии в Испании (Платформа Соляр де Альмерия), отмечает, что миссии к Луне и другим объектам Солнечной системы — слишком дорогостоящие, чтобы добавлять к стоимости полетов транспортировку необходимых материалов с Земли.

«На каждый килограмм дополнительного груза понадобятся сотни литров топлива», — говорит Денк.

Созданный им реактор может выделять воду из лунного грунта, а полученную влагу можно расщепить на кислород и водород. Кроме того, аппарат Денка способен поддерживать жизнь экипажа из 6−8 человек. Доставив его на Луну однажды, не придется тратить дополнительное топливо на транспортировку воды и кислородных баллонов.

Это резко сократит вес всей лунной миссии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pk9PWUGkz7o?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Как может выглядеть лунная база, выстроенная при помощи 3D-печати. Проект ЕКА

Аппарат уже прошел шестимесячное испытания и показал отличные результаты, передает The Daily Mail.

Принцип работы следующий: устройство делает забор лунного грунта, затем перетирает его в мельчайшие частицы, из которых выделяет воду.

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По словам создателей, аппарат уже научился перерабатывать 25 кг частиц менее чем за час в 700 л воды.

Через четыре часа после начала работы реактор производит 2,5 кг кислорода, а на весь процесс затрачивает до 10 кВт электроэнергии, которая поступает через солнечные батареи. Однако пока что расщепление воды на кислород и водород находится на этапе математических расчетов: для экспериментов требуется дополнительное финансирование.