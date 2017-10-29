Ученые придумали, как добывать воду и кислород на Луне
Аппарат на солнечных батареях позволит астронавтам добывать кислород на безжизненном земном спутнике — Луне.
Аппарат на солнечных батареях позволит астронавтам добывать кислород на безжизненном земном спутнике — Луне.
Аэрокосмический инженер Торстен Денк, который посвятил 10 лет работе над устройством в Центре изучения солнечной энергии в Испании (Платформа Соляр де Альмерия), отмечает, что миссии к Луне и другим объектам Солнечной системы — слишком дорогостоящие, чтобы добавлять к стоимости полетов транспортировку необходимых материалов с Земли.
«На каждый килограмм дополнительного груза понадобятся сотни литров топлива», — говорит Денк.
Созданный им реактор может выделять воду из лунного грунта, а полученную влагу можно расщепить на кислород и водород. Кроме того, аппарат Денка способен поддерживать жизнь экипажа из 6−8 человек. Доставив его на Луну однажды, не придется тратить дополнительное топливо на транспортировку воды и кислородных баллонов.
Это резко сократит вес всей лунной миссии.
Аппарат уже прошел шестимесячное испытания и показал отличные результаты, передает The Daily Mail.
По словам создателей, аппарат уже научился перерабатывать 25 кг частиц менее чем за час в 700 л воды.
Через четыре часа после начала работы реактор производит 2,5 кг кислорода, а на весь процесс затрачивает до 10 кВт электроэнергии, которая поступает через солнечные батареи. Однако пока что расщепление воды на кислород и водород находится на этапе математических расчетов: для экспериментов требуется дополнительное финансирование.
Сам аппарат, кстати, весит 400 кг, но его создатели уверены, что вес можно уменьшить при помощи модернизации и доработок.