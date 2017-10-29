В Беларуси возрастает численность получателей социальной помощи на дому

Источник: БЕЛТА

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Численность получателей социальной помощи на дому возрастает во всех регионах Беларуси и в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Читайте также В Беларуси средний размер пенсий в сентябре в 2 раза превысил БПМ для пенсионеров

Соцпомощь на дому — наиболее востребованная форма социального обслуживания населения. На 1 октября текущего года ее получателями являются 89,4 тыс. нетрудоспособных жителей городов и деревень — на 598 человек больше, чем год назад. Почти каждый второй получатель социальных услуг на дому — в возрасте 80 лет и старше. Большинство обслуживаемых на дому — сельчане, в том числе жители отдаленных малонаселенных деревень.

Среди регионов республики традиционно лидирует по количеству обслуживаемых на дому Минская область (почти 21,7 тыс. человек). Меньше всего их в Минске (менее 3,3 тыс. человек) — это обусловлено развитой инфраструктурой в столице. Кстати, за год число получателей надомных соцуслуг в Минске увеличилось на 2,6%.

Среди социально-бытовых услуг, которые предоставляются на дому, — приобретение и доставка продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости, оформление документов для оказания материальной помощи, оплата жилищно-коммунальных услуг и др. А в сельской местности соцработники еще приносят своим подопечным воду, топят печи, расчищают дорожки от снега, доставляют овощи из погребов и т. д.

Социальные работники обслуживают большинство своих подопечных на условиях полной оплаты. Как уже сообщалось, условия оказания соцуслуг зависят от семейного и материального положения получателя. Бесплатно услуги предоставляются только одиноким малообеспеченным гражданам. Нетрудоспособным людям, имеющим членов семьи, обязанных по закону их содержать, услуги предоставляются на условиях оплаты. Следует отметить, что стоимость социальных услуг остается низкой и доступной.