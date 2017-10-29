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17:31 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Саудовская Аравия предоставила гражданство роботу

Софии позволено появляться на публике без сопровождения мужчины и без платка на голове.

Источник: Reuters

Саудовская Аравия стала первым в мире государством, предоставившим гражданство роботу. Робот по имени София, произведенный гонконгской компанией Hanson Robotics, был представлен на проходящей в Эр-Рияде конференции Future Investment Initiative. Однако женщины Саудовской Аравии негативно восприняли появление новой гражданки.

По словам изобретателя Софии Дэвида Хэнсона, она обладает искусственным интеллектом (ИИ) и может распознавать лица людей, а ее лицо способно изображать 62 человеческие эмоции.

Во время презентации София вышла на сцену и заявила собравшимся: «Я новейший и лучший робот от компании Hanson Robotics. Мне кажется, что людям иногда больше нравится общаться со мной, чем с другими людьми». После вступления она отвечала на вопросы зала. Когда ведущий конференции объявил, что власти Саудовской Аравии решили предоставить ей гражданство, София ответила: «Благодарю Королевство Саудовская Аравия. Для меня это большая честь, и я горжусь этим. Стать первым в мире роботом с гражданством — это событие исторической важности».

Источник: Reuters

Власти Саудовской Аравии в заявлении по поводу этого события высоко оценили значение развития ИИ и сообщили о планах создания особой промышленно-деловой зоны NEOM на северо-западе страны, где специалисты будут заниматься развитием новейших технологий. В этот проект власти намерены вложить $500 млрд.

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Однако саудовские женщины отрицательно отреагировали на появление новой гражданки. Обсуждая это событие в соцсетях, они не преминули отметить, что она только-только стала гражданкой, а прав у нее уже больше, чем у них. По словам женщин, на сцену София вышла без сопровождения взрослого мужчины и вряд ли она получала у него разрешение на это. Кроме того, ни голова, ни тело у нее не были закрыты, как это полагается делать саудовским женщинам. Участниц дискуссий также интересовали вопросы о том, может ли София выезжать за пределы страны без разрешения мужчины, являющегося ее законным представителем, как того требуют законы Саудовской Аравии.

Алена Миклашевская

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