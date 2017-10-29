Саудовская Аравия предоставила гражданство роботу
Софии позволено появляться на публике без сопровождения мужчины и без платка на голове.
Софии позволено появляться на публике без сопровождения мужчины и без платка на голове.
Саудовская Аравия стала первым в мире государством, предоставившим гражданство роботу. Робот по имени София, произведенный гонконгской компанией Hanson Robotics, был представлен на проходящей в
Во время презентации София вышла на сцену и заявила собравшимся: «Я новейший и лучший робот от компании Hanson Robotics. Мне кажется, что людям иногда больше нравится общаться со мной, чем с другими людьми». После вступления она отвечала на вопросы зала. Когда ведущий конференции объявил, что власти Саудовской Аравии решили предоставить ей гражданство, София ответила: «Благодарю Королевство Саудовская Аравия. Для меня это большая честь, и я горжусь этим. Стать первым в мире роботом с гражданством — это событие исторической важности».
Власти Саудовской Аравии в заявлении по поводу этого события высоко оценили значение развития ИИ и сообщили о планах создания особой
Однако саудовские женщины отрицательно отреагировали на появление новой гражданки. Обсуждая это событие в соцсетях, они не преминули отметить, что она
Алена Миклашевская