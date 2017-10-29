Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Скрытые фишки в автомобилях, о которых мало кому известно
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
«Нас ждет резервация» — украинец рассказал о будущем страны
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
18:58 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси средний размер пенсий в сентябре в 2 раза превысил БПМ для пенсионеров

Средний размер пенсий по возрасту в сентябре составил Br308,2; по инвалидности — Br275,4; по случаю потери кормильца — Br210,1; социальных пенсий — Br183,7.

Источник: БЕЛТА

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси средний размер назначенных в сентябре пенсий составил Br300,3, что в 2 раза превышает бюджет прожиточного минимума (БПМ) для пенсионеров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Национального статистического комитета.

Читайте также
В Беларуси на 100 вакансий приходится 49 безработных

Средний размер пенсий по возрасту в сентябре составил Br308,2; по инвалидности — Br275,4; по случаю потери кормильца — Br210,1; социальных пенсий — Br183,7.

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты бюджет прожиточного минимума для пенсионеров в ценах июня в расчете на месяц на период с 1 августа по 31 октября текущего года составляет Br152.

В органах по труду, занятости и социальной защите в сентябре на учете состояло 2 578,5 тыс. пенсионеров.

В Белстате проинформировали, что в январе-сентябре текущего года государственная адресная социальная помощь (ГАСП) была предоставлена 235,7 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число получателей ГАСП увеличилось на 15 тыс. человек, или на 6,8%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Друзья Питта назвали его брак с Джоли 12 годами ада
Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября
Около Шпицбергена нашли обломки российского вертолета Ми-8
Саакашвили призвал провести досрочные выборы на Украине
«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит» в матче РФПЛ
Минобороны показало возможности истребителя Су-30СМ
В Барселоне прошла массовая акция против независимости Каталонии
Собчак высказалась о роли Сталина в истории страны
В Североморске нашли мертвыми военного и его семью
Спорт
Новая катастрофа Погорилой. Анна теряет надежду на Олимпиаду? Канадский этап "Гран-при" завершился для призера чемпионата мира Анны Погорилой неудачей в произвольной программе
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь