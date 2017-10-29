В Беларуси средний размер пенсий в сентябре в 2 раза превысил БПМ для пенсионеров

Источник: БЕЛТА

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси средний размер назначенных в сентябре пенсий составил Br300,3, что в 2 раза превышает бюджет прожиточного минимума (БПМ) для пенсионеров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Национального статистического комитета.

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Средний размер пенсий по возрасту в сентябре составил Br308,2; по инвалидности — Br275,4; по случаю потери кормильца — Br210,1; социальных пенсий — Br183,7.

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты бюджет прожиточного минимума для пенсионеров в ценах июня в расчете на месяц на период с 1 августа по 31 октября текущего года составляет Br152.

В органах по труду, занятости и социальной защите в сентябре на учете состояло 2 578,5 тыс. пенсионеров.