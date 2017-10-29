СМИ назвали новую дату апокалипсиса

Уфологи прогнозируют, что катаклизм затронет практически всю планету — от Франции и Италии до Аляски и России, Индонезию, Японию, западное побережье США.
«Миллионы людей погибнут», — говорится в статье.
Автор исследования Терраль Крофт заявил, что своего пика глобальная сейсмическая активность достигнет в последние две недели ноября 2017 года. А прогнозируемое событие якобы произойдет 19 ноября.
«В этот день Земля пройдет за Солнцем относительно “Черной звезды” (Нибиру — прим.)», — сказал исследователь британскому изданию.
Нибиру или «Планета X» представляет собой гипотетическую планету на краю солнечной системы, которая якобы вращается вокруг Солнца каждые 3600 лет. Сторонники теории заговора считают, что сотни лет назад гравитационное воздействие «блуждающей планеты Нибиру» сорвало орбиты других планет. Об этом, например, писал в своей книге Planet X: The 2017 Arrival американский ученый Дэвид Мид.