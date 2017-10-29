СМИ назвали новую дату апокалипсиса

Источник: Tengrinews

Уфологи прогнозируют, что катаклизм затронет практически всю планету — от Франции и Италии до Аляски и России, Индонезию, Японию, западное побережье США.

«Миллионы людей погибнут», — говорится в статье.

Автор исследования Терраль Крофт заявил, что своего пика глобальная сейсмическая активность достигнет в последние две недели ноября 2017 года. А прогнозируемое событие якобы произойдет 19 ноября.

«В этот день Земля пройдет за Солнцем относительно “Черной звезды” (Нибиру — прим.)», — сказал исследователь британскому изданию.