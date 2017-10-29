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18:43 (мск), источник: Om1.ru

Стороженко прокомментировал инцидент с медработницей в омском травмпункте

Министр здравоохранения Омской области видит два варианта развития дальнейших событий.

Сегодня, 29 октября, в социальной сети ВКонтакте появилось видео от свидетелей необычного поведения медработницы омского травмпункта. Женщина шокировала посетителей.

Омичи не могли понять, что с не происходило: стало ли ей плохо, или она находилась в опьянении.

Информация дошла до министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко.

В интервью сайту телеканала «Звезда» он озвучил два варианта развития дальнейших событий. По первому варианту, если медсестра была выпившая, то за это ответит главврач больницы.

Андрей Стороженко:

— Вариант номер два: должны извиняться те, кто гадости написали, если человеку просто было плохо.

Пока точной информации, что же произошло на самом деле, нет.

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