Стороженко прокомментировал инцидент с медработницей в омском травмпункте
Министр здравоохранения Омской области видит два варианта развития дальнейших событий.
Министр здравоохранения Омской области видит два варианта развития дальнейших событий.
Сегодня, 29 октября, в социальной сети ВКонтакте появилось видео от свидетелей необычного поведения медработницы омского травмпункта. Женщина шокировала посетителей.
Омичи не могли понять, что с не происходило: стало ли ей плохо, или она находилась в опьянении.
Информация дошла до министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко.
В интервью сайту телеканала «Звезда» он озвучил два варианта развития дальнейших событий. По первому варианту, если медсестра была выпившая, то за это ответит главврач больницы.
Андрей Стороженко:
— Вариант номер два: должны извиняться те, кто гадости написали, если человеку просто было плохо.
Пока точной информации, что же произошло на самом деле, нет.