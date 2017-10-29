Стороженко прокомментировал инцидент с медработницей в омском травмпункте

Сегодня, 29 октября, в социальной сети ВКонтакте появилось видео от свидетелей необычного поведения медработницы омского травмпункта. Женщина шокировала посетителей.

Омичи не могли понять, что с не происходило: стало ли ей плохо, или она находилась в опьянении.

Информация дошла до министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко.

В интервью сайту телеканала «Звезда» он озвучил два варианта развития дальнейших событий. По первому варианту, если медсестра была выпившая, то за это ответит главврач больницы.

Андрей Стороженко:

— Вариант номер два: должны извиняться те, кто гадости написали, если человеку просто было плохо.