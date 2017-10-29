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20:46 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник, 30 октября

В тыл циклону с районов Ирана поступают сухие и тёплые воздушные массы, которые принесут потепление на всю территорию Казахстана.

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Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 30 октября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

Дневная температура в северной половине республики повысится до плюс 3…11 градусов, в южной до 15…20, на крайнем юге до 23…28 тепла, что выше климатической нормы для конца октября.

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В Астане день пройдет без осадков. Ночью ожидается −2… −4 градуса, днём температура воздуха от 4 до 6 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +18…+20 градусов.

В Акмолинской области без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём столбик термометра поднимется до +2…+7.

В Актюбинской области переменная облачность, ночью возможен снег. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов. Днём воздух прогреется до 5−10 градусов.

В Алматинской области синоптики обещают день без осадков. Ночью 8−10 градусов, днём 20−22 градусов тепла.

В Атырауской области осадков не ожидается. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. Температурный фон днём составит +11…+16 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность. Температура воздуха составит ночью от −3…+2 градусов, днём +4…+9.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от 0…+5 градусов ночью до 23−28 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области днём возможен дождь. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов, днём от 8 до 13 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области переменная облачность, дождь с переходом в снег. Ночью температура воздуха −2… +3, днём ожидается от 2 до 7 градусов.

В Костанайской области без осадков. Ночью на территории региона ожидается 0…-5 градусов по Цельсию, днём от 0 до +5.

В Кызылординской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7, днём от +20 до +25 градусов.

В Мангистауской области переменная облачность, ночью пройдёт дождь. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Температурный фон днём составит +18…+23 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области дождь с переходом в снег. Температура воздуха составит от -2 до -7 градусов ночью, и от -3 до +2 днём.

В Северо-Казахстанской области день пройдёт без осадков. Ночью температура воздуха −2…−7 градусоов, днём от 0 до +5.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +10…+15, днём от 25 до 30 градусов тепла.

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