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18:27 (мск), источник: РИА Новости

Американский ученый назвал самое популярное в 2017 году женское имя в мире

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Самым распространенным женским именем в мире в 2017 году стала София. К такому выводу пришла создательница сайта babynamewizard.com Лаура Уоттенберг.

Как сообщает Daily Express, Уоттенберг проанализировала данные об именах новорожденных в 48 государствах. Она выяснила, что София лидирует в России, Италии, Швейцарии, Словении, Мексике, Эстонии, Аргентине и Чили.

Меня просто поразило, что такие разные языки и культуры выбрали одно и то же звучание в одно и то же время.
Лаура Уоттенберг

Лаура Уоттенберг — один из самых известных в мире экспертов по именам. Ее интересуют как культурологические, так и этимологические аспекты человеческих имен. В 2005 году Уоттенберг опубликовала книгу The Baby Name Wizard.

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