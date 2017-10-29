ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/H7JvXK2nQe— Сергей Д (@sd0107) October 29, 2017
В сети показали «всю Россию в одном фото»
Пользователи Twitter устроили шуточный флешмоб, публикуя курьезные фотографии о России под твитом
Пользователи Twitter устроили шуточный флешмоб, публикуя курьезные фотографии о России под твитом
В исходном твите автор разместил фотографию с автомагистрали. Судя по указателям, это Кольцевая автодорога вокруг
Шутка вызвала оживленную реакцию.
В тред попал и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман с подростком, пародирующим рэпера Face.