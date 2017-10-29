В сети показали «всю Россию в одном фото»

В исходном твите автор разместил фотографию с автомагистрали. Судя по указателям, это Кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга. На снимке видно, что небо хмурое, идет дождь. «ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО», — подписал Сергей Д.