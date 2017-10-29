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19:35 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе завершилась многолетняя акция протеста

Самодельное строение возле Дворца республики было разобрано, а его хозяин переехал в полноценный дом.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Рекордная по продолжительности забастовка завершилась победой. Ветеран конфликта на Днестре Тудор Пынзарь получил дом в Каушанах.

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Для того, чтобы добиться справедливости мужчина прожил более семи лет в деревянной хижине. В 2010-м он установил импровизированное жилье в Кишиневе возле здания правительства, а потом перенес его поближе к Дворцу Республики, где в течение нескольких лет проходили заседания законодательного органа.

С чего все начиналось.

Грустная история Тудора Пынзарь началась еще в 2002-м году. У мужчины была квартира в Каушанах в старом доме, который находился на грани сноса. Когда ветхое строение решили ликвидировать, Тудор Пынзарь лежал в больнице, где ему сделали тяжелую операцию. Возвращаться мужчине уже было некуда. Соседям раздали новое жилье, а его почему-то обошли стороной.

«С 2002-го года я просил вернуть мне жилье. Я обращался к местным и центральным властям. Я верил, что мне вернут жилье, а меня водили по инстанциям, постоянно переносили решение о выделении нового жилья», — рассказал корреспонденту Sputnik Тудор. В 2010-м мужчина решил объявить акцию протеста. К тому времени у него уже появилась гражданская жена, а дочь родила внучку. Вместе они отправились в Кишинев в надежде на справедливость.

Жизнь в деревянной хибаре.

На протяжении семи лет Тудор Пынзарь продолжал судиться с местными властями города Каушаны. В 2013-м году он выиграл суд. Инстанция постановила обеспечить мужчину жильем, однако это решение было проигнорировано. Как ветеран войны на Днестре Тудр Пынзарь просил льготный кредит на приобретение дома или квартиры, но и в этом ему отказали, рассказал собеседник. Своих денег на жилье у Тудора не было. Размер его пенсии составляет всего 660 леев в месяц. Этих денег не хватало даже на жизнь в деревянной хибаре в Кишиневе.

«Мне трудно вспоминать о том, что со мной было. Я мог умереть и от холода и от голода. Помогали прохожие. Кто приносил лей, кто два, кто кусок хлеба», — поделился Тудор Пынзарь. Гражданская жена Тудора — Галина вспоминает, что первую зиму им пришлось труднее всего. «Отапливать легкую конструкцию приходилось буквально пламенем свечи», — рассказала женщина. Позже у семейной пары появилась печка-буржуйка и плитка для приготовления еды. И даже при такой бедности жизнь в хибаре была не безопасной. «Заходили воры. Однажды мне даже порезали руку. Я написал заявление в полицию. Но она бездействовала, хотя кругом есть камеры наблюдения», — заявил Тудор Пынзарь.

Решение суда.

1 октября 2017-го года Высшая судебная палата провозгласила решение по делу Пынзарь. Претензии ветерана были признаны законными. После этого мужчина подобрал дом в Каушанах. А местные власти перечислили продавцу за него деньги. Стоимость жилья составила порядка 210-ти тысяч леев.

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