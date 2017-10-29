Наглая лиса удивила жителей ВКО (ВИДЕО)
Жителей ВКО позабавило поведение голодной лисы, которая несколько раз за утро подходила к людям, передает Устинка Live.
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Жителей ВКО позабавило поведение голодной лисы, которая несколько раз за утро подходила к людям, передает Устинка Live.
На видео, которое сняли очевидцы видно, как молодая лиса смело подходит к людям и даже крадет у них еду.
По словам автора ролика, животное подходило к ним четыре раза в течение часа.