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22:09 (мск), источник: Newtimes.kz

Наглая лиса удивила жителей ВКО (ВИДЕО)

Жителей ВКО позабавило поведение голодной лисы, которая несколько раз за утро подходила к людям, передает Устинка Live.

Источник: Newtimes.kz

На видео, которое сняли очевидцы видно, как молодая лиса смело подходит к людям и даже крадет у них еду.

По словам автора ролика, животное подходило к ним четыре раза в течение часа.

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