В МВД прокомментировали напугавший соцсети ролик с «убитыми полицейскими»

Источник: Tengrinews

Казахстанских пользователей социальных сетей напугал ролик, появившийся в воскресенье в популярных пабликах в Instagram и Telegram-каналах.

На распространяемых кадрах — двое якобы убитых полицейских. Один находится в патрульной машине, другой лежит на дороге в луже крови.

«Дата и подробности неизвестны», — говорится в пояснении к видео.

Некоторые пользователи забили тревогу и начали обращаться в СМИ, чтобы прояснить ситуацию. Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев заявил Tengrinews.kz, что ролик не имеет к действительности никакого отношения.

«Это кадры из документального фильма, съемки которого проходили в Алматы. Граждан просим не переживать, обстановка в стране стабильная. Что касается распространителей, мы проведем проверку и выясним, какую цель они преследовали, после дадим правовую оценку их действиям», — сообщил он.