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22:42 (мск), источник: Noi.md

С 1 ноября водители должны будут ездить с включёнными фарами круглосуточно

С 1 ноября водители должны будут ездить с включёнными фарами и днём. Национальная патрульная инспекция напоминает, что правило действительно до 31 марта.

Источник: Noi.md

«Административный кодекс не предусматривает штраф для водителей за нарушение этого правила. Однако патрульные инспекторы будут их останавливать и предупреждать, для их же безопасности», — сказала пресс-секретарь НИП Алина Унгез.

А вот водителям, которые не сменят летнюю резину на зимнюю, грозит до тысячи леев штрафа. Однако наказывать автолюбителей будут только в том случае, если на дороге будет снег.

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