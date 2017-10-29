С 1 ноября водители должны будут ездить с включёнными фарами круглосуточно
С 1 ноября водители должны будут ездить с включёнными фарами и днём. Национальная патрульная инспекция напоминает, что правило действительно до 31 марта.
С 1 ноября водители должны будут ездить с включёнными фарами и днём. Национальная патрульная инспекция напоминает, что правило действительно до 31 марта.
«Административный кодекс не предусматривает штраф для водителей за нарушение этого правила. Однако патрульные инспекторы будут их останавливать и предупреждать, для их же безопасности», — сказала
А вот водителям, которые не сменят летнюю резину на зимнюю, грозит до тысячи леев штрафа. Однако наказывать автолюбителей будут только в том случае, если на дороге будет снег.