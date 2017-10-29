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23:18 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 30 октября

30 октября будет облачно, без существенных осадков. В Бричанах и Сороках ожидается 5 градусов тепла, в Бельцах и Оргееве на градус больше — 6.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 745 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Publika.md

В Кишинёве будет 7 градусов тепла, а в Тирасполе и Леове — 8. В Комрате и Кагуле столбики термометров покажут 9 градусов.

31 октября сохранится прохладная с сильным порывистым ветром погода.

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