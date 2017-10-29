Прогноз погоды на 30 октября
30 октября будет облачно, без существенных осадков. В Бричанах и Сороках ожидается 5 градусов тепла, в Бельцах и Оргееве на градус больше — 6.
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30 октября будет облачно, без существенных осадков. В Бричанах и Сороках ожидается 5 градусов тепла, в Бельцах и Оргееве на градус больше — 6.
В Кишинёве будет 7 градусов тепла, а в Тирасполе и Леове — 8. В Комрате и Кагуле столбики термометров покажут 9 градусов.
31 октября сохранится прохладная с сильным порывистым ветром погода.