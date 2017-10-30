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00:45 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Команда южнокорейских ученых установила, что прием пищи в одиночестве повышает риск возникновения метаболического синдрома, приводящего к отложению брюшного жира. Обзор исследования опубликован на сайте журнала Obesity Research & Clinical Practice.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты проанализировали результаты анкетирования, в котором участвовали 7752 человек, и вычислили, насколько часто тот или иной респондент ест наедине. Опираясь на клиническую статистику, они установили, что у любителей приема пищи в одиночестве чаще диагностировали метаболический синдром и, как следствие, увеличение массы висцерального жира.

У мужчин, обедающих в одиночку не меньше двух раз в день, вероятность возникновения синдрома была на 64% выше, чем у тех, кто предпочитал есть в компании. У женщин эта цифра составляла 29%. При этом риск ожирения у представителей сильного пола увеличивался на 45%.

«Эти результаты указывают на то, что прием пищи в одиночку может быть фактором, влияющим на возникновение метаболического синдрома», — говорится в статье.

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11 октября© Ньюстюб
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