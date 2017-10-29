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23:20 (мск), источник: Noi.md

Мастер из Криулян воссоздаёт копии архитектурных произведений у себя во дворе

Интересное хобби превратило двор жителя села Балабанешты Криулянского района в настоящий музей под открытым небом.

Источник: Noi.md

Мастер Николай Барбакару делает из камня миниатюрные копии архитектурных произведений всего мира.

«Распечатываю фотографии и работаю с ними. Уже готовы миниатюры “Ласточкино гнездо” и Сорокская крепость. Уже зимой здесь, наверное, будет стоять индийский Тадж-Махал», — сказал мастер Николай Барбакару.

Первая работа Николая занимает почетное место во дворе.

«Эту смастерил лет семь назад. Она выполнена в испанском стиле. Она не очень большая, но работал я над ней шесть недель», — сообщил Николай Барбакару.

Камни мастер подбирает тщательно, по цвету и форме. От этого, как говорит Николай, зависит окончательный вид работы.

«Человек может не обратить внимание, но я вижу, какого он должен быть оттенка, где лучше поставить. Видите, крыша одного цвета, стены другого», — отметил Николай Барбакару.

Во дворе Николая Барбакару установлено около 70 каменных миниатюр.

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