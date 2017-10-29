Мастер из Криулян воссоздаёт копии архитектурных произведений у себя во дворе
Интересное хобби превратило двор жителя села Балабанешты Криулянского района в настоящий музей под открытым небом.
Интересное хобби превратило двор жителя села Балабанешты Криулянского района в настоящий музей под открытым небом.
Мастер Николай Барбакару делает из камня миниатюрные копии архитектурных произведений всего мира.
«Распечатываю фотографии и работаю с ними. Уже готовы миниатюры “Ласточкино гнездо” и Сорокская крепость. Уже зимой здесь, наверное, будет стоять индийский Тадж-Махал», — сказал мастер Николай Барбакару.
Первая работа Николая занимает почетное место во дворе.
«Эту смастерил лет семь назад. Она выполнена в испанском стиле. Она не очень большая, но работал я над ней шесть недель», — сообщил Николай Барбакару.
Камни мастер подбирает тщательно, по цвету и форме. От этого, как говорит Николай, зависит окончательный вид работы.
«Человек может не обратить внимание, но я вижу, какого он должен быть оттенка, где лучше поставить. Видите, крыша одного цвета, стены другого», — отметил Николай Барбакару.
Во дворе Николая Барбакару установлено около 70 каменных миниатюр.