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23:29 (мск), источник: РИА Новости

Нашествие осьминогов в Уэльсе обеспокоило ученых

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На побережье Уэльса в графстве Кередигион выбросились десятки осьминогов, сообщает The Telegraph.

В течение трех дней животные по неизвестным причинам выбирались из воды и ползали по песку. Странное поведение осьминогов озадачило местных жителей. По их словам, ничего подобного они раньше не видели.

Кудрявые осьминоги — достаточно распространенный вид у берегов Великобритании, однако обитают они на глубине около ста метров.

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Биолог из Бристольского университета Стив Симпсон назвал поведение осьминогов «крайне странным». Сотрудник Национального морского аквариума в Плимуте Джеймс Райт выразил опасение, что с головоногими может быть что-то не так.

«Слишком много особей на одном пляже, это очень странно. Осьминогов находили даже в приливной зоне, а это указывает на то, что с ними, к сожалению, не все в порядке», — заявил он.

Райт предположил, что осьминоги могли выброситься на берег после шторма и понижения атмосферного давления.

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